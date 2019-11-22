Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı etkinlikte mobil uygulamalar masaya yatırılacak. Mobil uygulamaların alışverişten seyahate, eğlenceden eğitime, bankacılıktan haberleşmeye kadar her sektörü etkilemeye başladığına vurgu yapan Varank, “Karşımızda hızla büyüyen bir pazar var. 2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelir 94 milyar dolardı. 5 senede piyasa 5 kat büyüdü. Bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı. 2023’de ise 1 trilyon dolarlık büyüme yakalaması beklenen bir sektörden bahsediyoruz. Peki Türkiye’de durum ne? Yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor. Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın 8’inci ülkesiyiz” dedi. Sektöre verdikleri desteklere değinen Bakan Varank, “KOSGEB ve TÜBİTAK’ın sunduğu desteklere ek olarak, AR-GE merkezlerine ve teknoparklardaki firmalara bir takım ayrıcalıklar tanıyoruz. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de yazılım konusunu önceliklendirdik. Bu alanda en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.