Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji devi şirketler, son yıllarda elde ettikleri gelir ve piyasa değerleriyle birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı. Geçen yıl 136,2 milyar dolarlık gelirinin yüzde 85,3’ünü reklam gelirlerinden elde eden Google, bu yılın dokuz ayında da 97,2 milyar dolarlık reklam geliri sağladı. Facebook da 2018’de 55 milyar dolar reklam geliri elde ederken, bu yılın eylül sonunda söz konusu rakam 48,9 milyar dolar oldu. Küresel teknoloji devlerinin dijital ortamda sunduğu reklam hizmetlerinin her geçen gün artması, hükûmetleri harekete geçirdi. Fransa, temmuz ayında dijital pazarda reklam hizmeti veren kurumlardan vergi alınmasını kararlaştırmıştı. Birleşik Krallık da gelecek nisanda bu tür bir vergiyi yürürlüğe koyacağını temmuz ayında duyurdu. Türkiye de 7.193 sayılı Kanun ile bu alanda önemli bir düzenlemeye gitti. Kanun’a göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri “dijital hizmet vergisi”ne tabi olacak. Dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olarak uygulanacak. Dijital hizmet vergisine tabi hizmetlere ilişkin Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan ya da muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar söz konusu vergiden muaf olacak.

Ernst&Young (EY) Türkiye Vergi Bölümü Ortağı Abdülkadir Kahraman, dijital ekonomide şirketlerin, “fiziki bir iş yerine sahip olmadıkları” ülkelerden de gelir elde edebildiğini belirterek “Bu şirketler fiziki iş yeri açsalardı elde ettikleri safi kazanç üzerinden kurumlar vergisi ve hasılattan KDV ödeyeceklerdi. Bu sebeple küresel düzeyde kaynak veya dijital hizmet kullanıcılarının bulunduğu ülkeler, dijital şirketlerin gelirlerinden vergi almak için uğraşıyor” dedi. Statista verilerine göre Türkiye’de bu yıl 2,3 milyar dolar dijital reklam harcamasının tahmin edildiğini aktaran Kahraman, bu tutarın 2020 yılında 3 milyar dolara yükseleceği varsayımı altında elde edilebilecek vergi gelirinin 225 milyon dolar olacağını kaydetti.