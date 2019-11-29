Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, AliExpress ve AliExpress Türkiye’nin resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ’lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlayacak anlaşmayı imzaladı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Bu anlaşma sayesinde küçük-büyük 15 bin İHKİB üyemize, AliExpress üzerinden dünyanın kapılarını açıyoruz. Mikro girişimcilerimiz bile dünyanın en ücra köşesine doğrudan perakende satış yapabilecek” dedi. AliExpress Direktörü Cheer Zhang da, “Başta altyapı ve lojistik olmak üzere, gereken tüm desteği vereceğiz” diye konuştu.