Karar kapsamında aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu cihazlar toplatılacak. İşte satışı saklanan cihazlar:
¥ KAAN- N1
¥ BAOFENG- UV-5R
¥ BAOFENG- BF-888S
¥ XIAOMI - MI 5S (2015711-A7)
¥ CONCORD - C5
¥ SFE - S780
¥  BB MOBILE - B1280
¥  QUATRO - Q11
¥ YANTON - T-328PMR
¥  RITERA - M-446
¥  MARS - MARS PRO-446