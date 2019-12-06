Karar kapsamında aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu cihazlar toplatılacak. İşte satışı saklanan cihazlar:
¥ KAAN- N1
¥ BAOFENG- UV-5R
¥ BAOFENG- BF-888S
¥ XIAOMI - MI 5S (2015711-A7)
¥ CONCORD - C5
¥ SFE - S780
¥ BB MOBILE - B1280
¥ QUATRO - Q11
¥ YANTON - T-328PMR
¥ RITERA - M-446
¥ MARS - MARS PRO-446
BTK'dan 11 ürüne yasak! Sakın bu cihazları almayın
06.12.2019 - 05:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetim sonucunda 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit ederek satışını yasakladı.
Karar kapsamında aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu cihazlar toplatılacak. İşte satışı saklanan cihazlar:
Etiketler : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,btk,yasaklanan cep telefonu modelleri,
666973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/666973.aspx
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