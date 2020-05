Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yerli sanal fuar şirketi Endless Fairs'in Genel Müdürü Gökmen Özdemir, neredeyse dünyanın her ülkesinden sanal fuar talepleri aldıklarını belirterek 2020 yılını hedeflerin çok üzerinde tamamlayacaklarını söyledi. Özdemir “Şu an dünyanın hemen her ülkelerinden çok büyük holdingler bizimle iletişime geçiyor. İlerleyen günlerde bu fuarları takvim şeklinde paylaşacağız fakat bir Türk yazılımının dünyada bu kadar talep görmesi bizim için onur verici bir durum. Sanal fuarlara artan bu talep dünya lideri olma yolunda bize büyük bir hız kazandırmış durumda. Dünyada yaklaşık 10-15 yıldır gözlemlediğimiz dijital değişim son üç ayda inanılmaz bir hız kazandı. Bu pastadan ülke olarak en verimli şekilde payımızı alarak ülke ihracatını hedeflenen seviyelere çıkarmamız oldukça önemli” dedi.