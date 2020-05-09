Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google’un CEO’su Sundar Pichai, ofise dönmesi gereken çalışanların, güvenlik tedbirleri altında temmuz ayından itibaren başlayacağını söyledi. Facebook ise koronavirüs kilitlenmelerinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla 6 Temmuz'da ofislerini yeniden açacağını söyledi. Facebook, çalışanlarına evden çalışma ve çocuk bakım masrafları için bin dolarlık katkı da vermişti.