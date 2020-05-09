Google’un CEO’su Sundar Pichai, ofise dönmesi gereken çalışanların, güvenlik tedbirleri altında temmuz ayından itibaren başlayacağını söyledi. Facebook ise koronavirüs kilitlenmelerinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla 6 Temmuz'da ofislerini yeniden açacağını söyledi. Facebook, çalışanlarına evden çalışma ve çocuk bakım masrafları için bin dolarlık katkı da vermişti.
Facebook ve Google yıl sonuna kadar evden çalışacak
09.05.2020 - 06:48 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya çapında yayılan koronavirüs sebebiyle evden çalışma sistemi uygulayan teknoloji devleri Facebook ve Google, 7 ay daha evden çalışmaya izin verileceğini duyurdu.
Etiketler : facebook,facebook ofis,google,google ofis,
702776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/702776.aspx
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