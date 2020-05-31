Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çoğu akıllı telefon ile uyumlu olarak çalışan kulaklıkta çift kompozit termoplastik poliüretanlar (TPU) ve grafen diyaframlar kullanılmış. Su ve toza karşı koruma sağlayan kulaklığın her iki tarafında da iki adet dâhilî yüksek hassasiyetli mikrofon ve aramalar sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için tasarlanmış bir çevresel gürültü önleme algoritması bulunuyor. Ayrıca kulaklıkta pop ve klasik müzik dinlemeyi tercih edenler için frekans aralığında sesi eşitleyen bir denge modu, rock ve EDM tarz müzik dinleyenler için de düşük frekansları artıran bir bas modu yer alıyor.