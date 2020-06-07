Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek, uygulamanın vekil, danışman, müşavir, denetçi, arabulucu, aracı, mimar, mühendis gibi serbest meslek erbabını yakından ilgilendirdiği belirterek, "1 Şubat itibarıyla faaliyetine devam eden meslek sahipleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar, 1 Şubat 2020’den sonra faaliyetine başlayanların ise üç ay içerisinde e-SMM uygulamasına geçmiş olmaları gerekiyor. Bu şekilde tüm serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetleri dijital ortama taşınmış olacak” dedi. Akyürek, TÜRKKEP e-Serbest Meslek Makbuzu’nun avantajlarını ise şöyle sıraladı: TÜRKKEP e-SMM ile işlemler dijital ortama taşınırken, basım ve arşiv gibi masraflar ortadan kalkıyor. Dijital ortamda gerçekleştiren e-SMM, kâğıt tüketimini ortadan kaldırırken, çevreyi de koruyor. Geçmiş serbest meslek makbuzlarınıza, e-SMM ile tek tıkla hızlı ve rahatça ulaşılabilirken, elektronik ortama taşınan veriler, e-SMM çözümünde güvenle saklanıyor. E-SMM uygulaması ile diğer tüm e-Dönüşüm çözümlerinde olduğu gibi zaman ve operasyonel verimlilik sağlanıyor.