Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çipler ülkeler arası rekabet unsurlarından biri hâline dönüşürken her iki ülke de çip teknolojisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor.

Pekin yönetimi, ABD'nin tehdit olarak gördüğü "Made In China 2025" (MIC 2025) planını 2015'te açıklamıştı. Çip teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Çin'in iki ulusal varlık fonu çip üreticisi SMIC'a, toplam 2,25 milyar dolar finansman sağladı. Planın açıklamasından bugüne kadar Çinli şirketlerin en az 50 milyar avroluk devlet yardımı aldığı, ancak bu yüksek yardıma rağmen şirketlerin başarısının mütevazı kaldığı ifade ediliyor.

Çin'in hamlesine sessiz kalmayan ABD ise çip endüstrisine 22,8 milyar dolar yardım yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyetçi ve Demokratların mutabık kaldığı söz konusu yasa tasarısı Kongre'ye sunuldu.

Öte yandan Çin, teknoloji devlerine sıkı bir baskı uyguluyor. Google, Facebook, YouTube gibi pek çok dünya devi platformun ülkesinde kullanılmasına izin vermeyen Çin, son olarak Apple’ın sahibi olduğu podcast platformu Pocket Casts'i yasaklar listesine aldı. Apple, geçtiğimiz sene de Çin yönetimini Quartz isimli haber uygulamasının kaldırılması konusunda baskısına boyun eğmek mecburiyetinde kalmıştı.