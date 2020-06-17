Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Bu alanda oluşturulan konsorsiyuma dâhil olan Hewlett Packard Enterprise süper bilgisayarları ile araştırmalara destek veriyor. HPE'nin salgına karşı teknolojik imkanlarını seferber ettiğine değinen HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak şunları kaydetti: HPE olarak Alzheimar’a çare arayan sağlık araştırmalarına, Mars’a yolculuk projesine, büyük veriyi daha hızlı işleyecek yapay zekâ altyapılarına gelişmiş teknolojik çözümler sunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönemde Covid-19 salgınını durdurmak için süper bilgisayarlarla çalışma yapmak üzere bir konsorsiyum oluşturuldu. Hewlett Packard Enterprise olarak biz de bu konsorsiyumda yer alarak süper bilgisayar alanındaki yazılım ve uygulama uzmanlığımızı araştırmacıların hizmetine sunuyoruz. Benzer şekilde HPE yapay zekâ uzmanları, COVID-19 Açık Araştırma Veri Seti’ni desteklemek için iş birliği yapıyor. Yine pandemi sebebiyle uzaktan çalışmaya yönelik artan talebi karşılayacak Sanal Masaüstü Uygulamalar ya da şirketteki kablolu/kablosuz ağınızı birebir evinize taşıyan Aruba “Uzak Erişim Noktası” mimarisi gibi çözümler sunuyoruz. Bunun yanı sıra, ülkemizde hastaneler için gerekli olan altyapı ürünlerini iş ortaklarımız ve distribütörlerimiz aracılığı ile temin ettik. Bu kapsamda sağlanan HPE Nimble veri depolama üniteleri İstanbul İl Sağlık Merkezinde konumlandırılacak ve İstanbul’daki bütün hastanelere buradan hizmet verecek. HPE Aruba ağ anahtarları ve access point ürünlerimiz de İstanbul Fatih Sultan Mehmet Hastanesinde konumlandırılacaktır. Aruba ekibindeki ve iş ortaklarımızdaki mühendislerimizin oluşturduğu Airheads Gönüllüler Grubu da Gazi Üniversitesi Hastanesine gönüllü olarak destek vermektedirler.” HPE'nin ayrıca iş ortaklarına destek olmak amacıyla 2 milyar dolarlık finansal kaynak ayırdığını ifade eden Kaymak, HPE GreenLake ve HPE GreenLake Central ile de kullanıcıların tek bir bulut sağlayıcıya bağımlı kalmadan operasyonlarını yürütebildiğini söyledi.