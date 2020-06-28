Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk mühendislerin elinden çıkan dünyanın ilk ve tek akıllı devriye sistemi Ekin Patrol G2, gözünü Amerika kıtasına dikti. Latin Amerika ülkelerinde devriyeye başlayan Ekin Teknoloji halkın sokağa döküldüğü ABD'de de ortaklık anlaşması imzaladı.

Ekin Patrol’ü Türkiye’de üretip dünyaya ihraç ettiklerini anlatan Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin "Türkiye’de iki tane Patrol demo aracımız bulunuyor. Birleşik Arap Emîrlikleri ve Azerbaycan, Ekin Patrol’ü uzun yıllardır kullanan ülkeler arasında. Son üç yılda Patrol’ün kullanıldığı bölgelere Avrupa ve Amerika kıtasından yeni ülkeler ekledik. Bütün bunlara ek olarak İstanbul Serbest Bölge’deki üretim merkezimizde dünyanın her yerine teknik ürün müdahalesinde bulunabiliyoruz" dedi.

Bu yılın başında Ekin Patrol’ün bir Avrupa başkentine satışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Ekin "Avrupa’da birkaç ülkede devam eden ihale ve projelendirme sürecimiz var. Sektörümüzde satın alma süreçleri nispeten yavaş ama sağlam adımlarla ilerliyor. Pandemi sürecinde ‘çevrim içi demo’ların hayatımıza girmesiyle taleplerle aramızdaki mesafeyi sıfıra indirdik, seyahat sürelerini azaltarak bir gün içinde birden fazla ülkeyle temasa geçebiliyoruz. İş ortağı kanalımıza gelen taleplerden bir dünya haritası çizebiliriz" diye konuştu.

Akıllı devriye sisteminin yanı sıra Ekin Bike Patrol'ün de dünyadan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ekin, şu bilgileri verdi: Şu anda Avrupa’da bir ülkede aktif olarak polis tarafından test edilmekte olan bir Ekin Bike Patrol’ümüz var. Asya’da, aynı şekilde kamu tarafında Ekin Bike Patrol testlerimiz devam ediyor. Son iki yılda Güney ve Kuzey Amerika giriş yaptığımız ve aktif olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin başında geliyor. Geçtiğimiz sene sonunda Güney Amerika’da bir başkente Ekin Spotter serisi ile giriş yaptık. Ekin Patrol ve Ekin Box Spotter ile yine Güney Amerika’da iki ülkenin başkentine ilk satışımızı yaptık. Bu satışlar iş ortaklarımız aracılığıyla bölgelerde kuracağımız yeni ağımızın başlangıcı niteliğinde. Rakam paylaşamıyoruz ama Amerika Birleşik Devletlerinde yakında duyuracağımız değerli bir iş ortaklığı anlaşması imzaladık.

PANDEMİYLE MÜCADELEYE DESTEK OLUYOR

Ekin Patrol G2, yedi şeride kadar plaka tanıma ve hız tespiti yapabiliyor. Dâhilî sıcaklık ve nem sensörü ile ısı ve nem artışı durumlarında kullanıcıları uyaran sistem, giyilebilir kamera, silah sesi ve hava kirliliği sensörleri ile entegre olarak çalışabiliyor. Tak-çalıştır tasarımıyla sıradan polis araçlarını akıllı devriye aracına çeviren sistem, kameraları ile 360 derece gözetleme imkânı sunuyor. Kara listede yer alan araçları plakaları aracılığıyla tanıyan Ekin Patrol G2, hem kontrol merkezine alarm veriyor hem de kullanıcıyı tablet uygulaması üzerinden sesli ya da görsel olarak uyarıyor. Ayrıca sokak ve caddelerde insan yoğunluğunu tespit ederek fiziki mesafe ihlalini engelliyor.