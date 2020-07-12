BtcTurk bu kapsamda Akbank, Denizbank, Fibabanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile Türk kullanıcılarına 7/24 Türk lirası yatırma ve çekme imkânı tanırken, yabancı kullanıcılar ise yalnızca Bitcoin ve kripto para yatırıp çekebilecek. Yabancı kullanıcıları için on binde 5 komisyon oranı belirleyen BtcTurkPRO, Türkiye’deki kullanıcılarına kriptodan kriptoya işlemlerde ise uzun bir süredir sıfır komisyon uyguluyor. Bu yılın ilk altı ayını 900 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşan firma ödenmiş sermayesini de 9 milyon TL’den 15 milyon TL’ye yükseltti.
BtcTurk global oyuncu oluyor
12.07.2020 - 04:14 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin ilk ve en büyük, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para işlem platformu BtcTurk, BtcTurkPRO markasıyla yedi kıtada hizmet vermeye başlıyor.
Etiketler : BtcTurk,BtcTurkPRO,bitcoin,
717384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/717384.aspx
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