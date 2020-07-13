Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evde geçen zamanlarda oyun dünyasına gösterilen ilgideki artış, bilgisayar ve donanım tüketimlerine de yansımıştı. Normalleşme sürecinde bu ilginin devam ettiği görülüyor. Monster Notebook Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, "Dünyada 1 milyarın üzerinde insan oyun oynuyor. Türkiye'de yaklaşık 32 milyon oyuncu var. Bunların 4 milyonu bütün platformlardaki gençlerden oluşuyor. Bugün artık oyun bilgisayarları pazarda toplam satılan bilgisayarların yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor" dedi.