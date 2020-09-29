Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Twitter, kullanıma sunacağı söylenen yeni bir özellik ile gündemde. Geçtiğimiz haziran ayında iOS için sesli tweetleri kullanıma sunan Twitter, şimdi de insanların doğrudan mesajlar yoluyla sesli mesaj kaydetmesine ve göndermesine izin verme yöntemini test ediyor.

The Verge sitesinin haberine göre, Twitter’da doğrudan mesajlardan sorumlu ürün müdürü olarak görev yapan Alex Ackerman-Greenberg, şirketin yakında sesli DM’leri test edeceğini kaydetti. Brezilya, bu teste dahil edilen ilk ülke olacak. Ackerman-Greenberg, “İnsanların kendilerini Twitter’daki sohbetlerinde hem halka açık hem de özel olarak nasıl ifade edecekleri konusunda daha fazla seçenek istediğini biliyoruz.” dedi.

Sesli tweet’lere benzer şekilde, sesli mesajlar basit bir arayüze sahip olacak. Yalnızca bir oynat / duraklat düğmesi var ve mesaj oynatılırken gönderenin profil fotoğrafı titreşiyor. Ürün ekibi, bu mesajların doğal konuşma akışının bir parçası olarak gönderilmesini kolaylaştırmak için bir “satır içi kayıt deneyimi” tasarladı. Böylece mevcut sesli tweet arayüzüne göre bir fark oluşturuyor. Birisinin sesli DM’leri kötüye kullanması durumunda şikayet için kullanılabilecek “mesajı bildir” seçeneği de bulunuyor.

Twitter, sesli tweetleri açıkladıktan sonra erişilebilirliği hesaba katmakta başarısız olduğu ortaya çıktığında önemli eleştiriler aldı. Protocol sitesinde yakın zamanda yayınlanan bir röportajda tasarım şefi Dantley Davis, “Bu tartışma olmadan yayınlanmaması gereken bir şeyi yayınladık.” demişti.

Davis, “Artık ürün geliştirme içinde tam zamanlı bir erişilebilirlik ekibimiz var ve buna mühendislik ve tasarım da dahil,” diye ekledi. “Ayrıca, özelliklerin kavramsallaştırılması sırasında bile erişilebilirliğin her zaman dikkate alınması için ürün geliştirme sürecimizi de değiştirdik.” Umarız, Twitter sesli mesajlaşmayı geliştirmeye devam ederken bu yeni geliştirme akışı dahilinde hareket ediyordur.

Facebook ve Instagram, DM’lerde ses kayıtlarına zaten izin veriyor. (Teknoblog)