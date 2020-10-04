Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bunu temel sebebi ise ithal cep telefonlarına uygulanan yüksek vergiler. Hâlihazırda Türkiye’de cep telefonlarından ÖTV, KDV ve TRT bandrolü alınıyor. Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) geçen yıl artırılmasının ardından, vergi yükü de yüzde 62’dan yüzde 82’ye yükselmişti. Son olarak ithal cep telefonlarında yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi yapılmıştı.

İddialara göre Türkiye'deki satışları azalan Samsung, Huawei, Oppo ve Vivo gibi markalar daha rahat nefes almak ve vergi yükünden kurtulmak için yerli partner arayışına girdi. Türkiye'de şu anda Vestel, Arçelik, Sunny ve Reeder gibi firmalar cep telefonu üretim kapasitesine sahip. Hatta Vestel ve Sunny, Samsung marka beyaz eşya ve TV üretimi gerçekleştiriyor. İddiaları doğrulayan Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, ortak üretim için görüşmeler yaptıklarını söyledi. Atmaca "Esenyurt'taki fabrikamızda cep telefonu üretimi yapabiliyoruz. Neredeyse bütün yabancı markalar üretim için bize geldi. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi.