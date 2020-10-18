Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Eufy HomeVac S11 Go 120AW çekiş gücü ile toz ve kirleri haznesine hapsederken, üç farklı çalışma modu, tek şarjla 40 dakikaya kadar temizlik yapabilmesini sağlıyor. Çıkartılabilir pili ile benzerlerinden daha uzun ömürlü olan süpürge, istendiğinde prize takılarak kablolu olarak da temizlik yapma imkânı sağlıyor. Süpürgenin hafif ve ergonomik tasarımı kadar, kutusundan çıkan dört farklı ucu da köşe bucak temizlik yapmayı kolaylaştırıyor. Temizlik ucundaki LED aydınlatma, mobilya altlarını ve yüzeydeki kirleri görmeyi sağlayan HomeVac S11 Go, halı ve sert yüzeylerdeki derinlemesine temizliği, tüm eve taşımak için motorlu minik fırçasından yardım alıyor. Bu fırça süpürgeye takıldığında, mobilya kumaşı, yatak ve koltukları da derinlemesine temizlemek mümkün oluyor.