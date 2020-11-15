Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Uzaktan eğitim ve video iletişim sistemleri konusunda yerli uzmanlar ile küresel ölçekte yazılımlar geliştiren Etgi Grup, ayrıca Zoom altyapısı üzerinden uzaktan eğitim çözümleri sunan Vedubox platformunun da geliştiricisi.