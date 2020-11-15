Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye akıllı telefon pazarı genelindeki payını üç yılda yüzde 32 seviyesine çıkaran firma yerli üretim akıllı telefonlarda ise yüzde 100 pazar payına sahip. MediaTek, ülkemizde yerli akıllı TV ve bağlantı cihazları pazarında da güçlü bir konumda bulunuyor. MediaTek’in pazar payı, yerli üretim akıllı TV’lerde yüzde 95, tabletlerde yüzde 45, fiber modem ve VDSL modemlerde yüzde 95 seviyesinde bulunuyor. MediaTek MEA Bölgesi Kurumsal Satış ve Pazarlama Direktörü Rami Osman, Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirterek “Yeni nesil akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra, akıllı TV ve bağlantı teknolojileri alanlarında da işlerimizi önceliklendirerek sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye akıllı telefon pazarından aldıkları payı, üç yıl içerisinde yüzde 12’den yüzde 32’e çıkardıklarını ifade eden MediaTek Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Sezer Şenol da “Türkiye pazarı 2019 yılında 10 milyon adedin üzerinde gerçekleşti. 2020 yılında da 10 milyon adedin üzerinde gerçekleşeceğini ön görüyoruz. Xiaomi, Huawei, Samsung ve OPPO gibi küresel markaların yanı sıra, General Mobile, Casper, Vestel gibi yerli üretici iş birliklerimizle, Türkiye’deki pazar payımızı yüzde 32 seviyesine çıkardık. Android TV ve akıllı TV üretiminde Vestel ve Arçelik, tablet üretiminde Reeder, modem cihazlarında Türk Telekom, Türksat, Turkcell, D-Smart, Millenicom, Hometech; akıllı ödeme sistemlerinde Koç Grubu şirketi Token Financials ile iş birliği yapıyoruz” diye konuştu.