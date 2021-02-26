Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı.

O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak özelliklere kavuşuyor.

The Verge’de yer alan habere göre, iOS ve Android uygulamaları için yayınlanan Telegram 7.5.0 güncellemesi platforma bir dizi yenilik ekliyor.

Aynı habere göre, bu güncelleme ile kullanıcılar otomatik silinen mesajlar özelliğine kavuşacak. Bu özellik ile kullanıcılara belirli bir sohbet için mesajların otomatik olarak silinmesini ayarlama seçeneği sunulacak.

Kullanıcılar bu opsiyonu kullanırken 24 saat veya 7 gün arasında seçim yapabilecek ve zamanlayıcı ayarlandıktan sonra gönderilen tüm mesajlar herkes için otomatik olarak silinecek.

Telegram grupları ve kanalları için zamanlayıcı özelliğini yalnızca yöneticiler etkinleştirebilecek. Söz konusu özelliklerin önümüzdeki günlerde kullanıma girmesi bekleniyor. (NTV)