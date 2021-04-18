Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Araştırmaya göre Türkiye’de salgın döneminde tüketicilerin yüzde 84'ünün e-Ticaret’i daha çok tercih ettiği gözlemlenirken yüzde 45'i e-Ticaret üzerinden eskiye kıyasla 1,5 kattan daha fazla alışveriş yapmaya başladı. İşletmelerin yüzde 82'si için e-Ticaret siteleri baskın satış kanalına dönüştü.

Geride bırakılan bir yılda platforma dâhil her üç işletmeden birinin e-Ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk defa tanıştığı ortaya çıkarken, salgın döneminde işletme sayısının ikiye katlandığı Hepsiburada platformunda 10 işletmeden yedisinin satışları yüzde 40 arttı. Ayrıca Hepsiburada’nın Hepsiglobal hizmeti ile ihracat yapan işletmelerin yüzde 85’i daha önce satış yapmadıkları ülkelere ulaştı. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, pandemi döneminde ekosistemlerindeki tüm paydaşların e-Ticaret tecrübesini iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek “Amacımız, Türkiye'nin tek yerli e-Ticaret markası olarak Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak. İstanbul’dan dört saat uçak mesafesinde yer alan bir milyar müşteriye hitap eden dev bir ekosistem olmak için çalışıyoruz” dedi.