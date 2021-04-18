Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen aracın anahtarı ZOOP isimli uygulama ile açılıyor. Araç içinde bulunan dokunmatik ekran üzerinden çalışan araçta, ileri-geri vitesler de yine bu dokunmatik ekran üzerinden ayarlanıyor.

Lityum iyon bataryalarının bulunduğu araç, evlerde de kullanılan 220 voltluk akımlarla şarj edilebiliyor ve üstündeki panelleri aracılığıyla enerjisinin önemli bir kısmını güneşten alıyor. İki kişi tarafından rahatlıkla kullanılabilen araç için B sınıfı ehliyet gerekiyor. Pilot uygulama kapsamında beş araçla şimdilik ücretsiz hizmet vermeye başladıklarını belirten KODECO Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Odabaşı, “Sesimizi dünyaya duyurmak uzun bir koşu ve bu da onun ilk adımı. Burada talebin olduğunu gördük. Türkiye'nin birçok noktasından ilgi var. Yurt dışından da bizimle irtibata geçen yatırımcılar oldu” dedi. Odabaşı, ZOOP’un araçlarının Türkiye’de üretimini de planladıklarını söyledi.