Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızında ekranlara sahip olan akıllı telefonlardan POCO F3, Amoled, POCO X3 Pro ise IPS LCD bir ekrana sahip. İki akıllı telefon arasındaki bir diğer fark ise POCO F3'ün Snapdragon 870, POCO X3 Pro'nun Snapdragon 860 işlemciden güç alıyor olması. Her ikisinde 48 MP çözünürlüğe, f/1.79 6P lense sahip ana kamera yer alırken bu ana kamerayı POCO F3 8 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP telemakro kamera; POCO X3 Pro'da ise 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü destekliyor. 4520 mAh bataryaya sahip olan POCO F3, 33 W hızlı şarj aleti ile 52 dakikada yüzde 100 şarj edilebiliyor. 5160 mAh batarya ile donatılan POCO X3 Pro ise iki tam güne kadar pil ömrü sunuyor. Türkiye’de POCO F3, 5.299 TL'den; POCO X3 Pro ise 3.799 TL'den satışa sunuluyor.