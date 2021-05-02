Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Firma, Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerine hizmet verecek. Dijital dönüşüm ile siber saldırıların gözle görülür şekilde arttığını belirten BEAM Teknoloji Genel Müdürü Mehmet Çakır, “BEAM Teknoloji, Katar pazarına ürün sağlamak isteyen yerli üreticilerin çözümlerinin uluslararası standartlara uygun test ve değerlendirmelerini gerçekleştirecek ve başarılı ürünlerin Türk Standartları Enstitüsünün yanı sıra Katar Ulaştırma Bakanlığı tarafından da sertifikalandırılmasını sağlayarak tedarik edilmesinde öncülük edecek” dedi.