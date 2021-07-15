Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu

Şirket, zemin iyileştirmeyle başladığı inşaat çalışmalarında bir yılın sonunda çatı kapama sürecine geçti. Eylül sonunda tüm tesisin çatı kapama işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE İLK SERİ HAZIR

Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi. Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

BİR YILDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

TOGG Gemlik Tesisi'nde bir yılda temel demir ve beton imalatının tamamı bitti. Çelik kolon imalatlarının yüzde 40'ı, yapısal çelik imalatının yüzde 17'si tamamlandı.

Gövde tesisinde temel demir ve beton imaları tamamlanırken, prefabrik kolon imalatında yüzde 95, yapısal çelik imalatında yüzde 22 ilerleme sağlandı.

Montaj tesisinde temel demir imalatının yüzde 97'si, temel beton imalatının yüzde 90'ı, prefabrik kolon imalatının yüzde 47'si, temel altı yalıtımın tümü tamamlandı. Enerji tesisinde ise temel demir ve beton imalatı bitti.

TOGG, tam gaz devam! Banttan çıkacağı tarih belli oldu 2022'nin başında hazır hale gelmesi hedeflenen TOGG'un üretim ve montaj hatlarının kurulması ile birlikte, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesinin beklendiği duyuruldu.

TOGG paylaştı: Yerli otomobil fabrikasında son durum TOGG'un resmi twitter hesabından Gemlik'teki yerli otomobil tesisindeki son durumu anlatan bir video yayınladı.