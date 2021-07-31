Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Temmuz'dan bu yana devam eden perseid meteor yağmurunun ağustos ayında gökyüzünde görsel bir şölen oluşturması bekleniyor. Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, dün gece İzmir'den de görülen meteor düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ARTACAK"

Gece gerçekleşen olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu aktaran Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak" dedi.

İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

13-14 AĞUSTOS'TA GÖKYÜZÜNE DİKKAT

Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" diye konuştu.

NASA topladığı gök taşı örneklerini incelenmesi için dünyaya getiriyor NASA'nın Osiris-Rex adlı uzay aracının topladığı gök taşı örnekleri numune teslim kapsülüne yerleştirilerek dünyaya geri dönmeye hazırlanıyor.

Perseid meteor yağmuru nefes kesti Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bu yıl da Ankara’da 10 milyon yıl önce oluşan Kız Tepesi Tabiat Anıtında fotoğraflandı.