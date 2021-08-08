Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sesli kitap dinleyenlerin oranının yüzde 76 arttığına dikkat çeken Audioteka Ürün Yöneticisi Hande Saygılı “Pandemide dinlenme sürelerimiz yüzde 45 artış gösterdi” dedi. Audioteka’da en çok dinlenen kitap “Camdaki Kız” oldu. Bir televizyon kanalında dizi olarak da yayınlanan hikâye, dinleyiciler tarafından çok beğenildi. Listenin ikinci sırasında ‘‘Madalyonun İçi’’, üçüncü sırada ‘‘Günahın Üç Rengi’’yer alıyor.

En popüler sesli kitap 'Açlık Oyunları' Pandeminin de tesiriyle büyük bir ivme yakalayan sesli kitap dinleme alışkanlığıyla ilgili verileri paylaşan Audioteka, 2020 yılında en çok dinlenen sesli kitapları, podcast yayınlarını ve yazarları açıkladı.

Sesli kitapta rekor geldi Dijital dönüşüm sesli kitap platformlarını da pozitif etkiledi.