Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Omuzlarınızın üzerine rahatça yerleşecek şekilde tasarlanan SRS-NB10, çalışanlar için tasarlandı. ‘Hassas Ses Algılama Teknolojisi’ne sahip kulaklık, dizüstü bilgisayarı ve akıllı telefonunuz gibi iki ayrı cihaza aynı anda bağlanabiliyor. USB Type-C ile de uyumlu olan kulaklık, 20 saate varan pil ömrü sunuyor.

Tchibo'dan tekerlerkli hoparlör Birbirinden özel ürünlerden oluşan koleksiyonlarıyla farklı alternatifleri bir araya getiren Tchibo, tekerlekli hoparlör ile altı saate kadar kesintisiz müzik deneyimi sunuyor.