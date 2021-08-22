Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Enco Buds, şarj kutusunu açtığınızda telefonunuzla hızlı bağlantı kurulmasını sağlıyor. Kulaklıkta çift kulakta düşük gecikmeli bluetooth iletimini destekleyen, hızlı ve kesintisiz bağlantılar sağlamak için parazit oluşumu ve bağlantı kesilmesi sorunlarını çözen Bluetooth 5.2 yonga seti kullanılıyor. Böylelikle gecikmesiz ses akışı mümkün oluyor. Sesleri kristal netliğinde duyabilmenizi sağlamak için OPPO Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan kulaklık, tam şarjla 6 saate kadar, şarj kutusuyla 24 saate kadar dinleme imkânı sunuyor. OPPO Enco Buds’ın Türkiye’de fiyatı KDV dahil 369 TL.

OPPO Band Sport kandaki oksijen değerini ölçüyor OPPO, akıllı saat modelinden sonra akıllı ürünler kategorisindeki bir diğer ürün olan OPPO Band Sport'u Türkiye’de satışa sundu.