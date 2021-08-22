Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Salgın ile dijitalleşme hız kazandı. Yaklaşık beş yıllık dijital dönüşüm süreci pandeminin etkisiyle bir yıl gibi çok kısa bir zamanda gerçekleşti. Bu süreçte küresel e-Ticaret hacmi 4 trilyon doları aştı. Online alışveriş harcamaları Türkiye’de ise 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 85 büyüme gösterdi. e-Ticaret’teki işletme sayısı da yaklaşık beş kat artarak 247.000’i geçti. e-Ticaret’te yaşanan pazar savaşları, pazar yeri uygulamalarına analitik çözümler sunan dijital koçlara ilgiyi artırdı. Bunlardan biri olan NeSatılır, başta çok satan ürünler olmak üzere fiyat, yorum ve sıralamaların takip edilmesine kadar toplamda 20’den fazla modülü satıcıların kullanımına sunuyor.

BİRÇOK SİTEDE DESTEK

NeSatılır.com Kurucusu Yiğit Tuna, geliştirdikleri entegrasyon araçları ile Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Amazon, Çiçeksepeti, ETSY, Aliexpress, WooCommerce ve Shopify’da satış yapan kullanıcılara destek verdiklerini belirterek “Ürün araştırma ve analitik araçlarda ise Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor ve Aliexpress platformlarında bulunuyoruz. Her web sitesi için farklı algoritmalar çalıştırıyoruz. Bu algoritmalar kimi siteler için oldukça basitken kimileri için üzerinde aylarca çalışılması ve sürekli geliştirilmesi gereken karmaşık yapılarda olabiliyor. Mesela, Aliexpress ürün sayfası üzerinde ürünün son 180 günde kaç adet satış yaptığı görülür. Dolayısıyla, adetlere bakılarak ürün satışı tahmini yapılabilir. Ancak satış adedini vermeyen diğer sitelerde ürünün stok, yorum, kategori sıralaması, sepete eklenme ve favorilenme değerleri gibi birçok farklı metriğini takip ederek verinin normalize edilmesi gibi istatistik modellemelerine tabi tutulması gerekir. Ücretsiz olarak sunduğumuz entegrasyonumuz sayesinde de pazaryeri satıcıları farklı mağazalarını tek panelden takip ederek ürün yükleme, otomatik stok, fiyat, sipariş ve e-fatura yönetiminden faydalanabiliyor. Kullanıcılar Chrome uzantısı ile ücretsiz olarak ürünlerin geçmiş fiyatlarını görebilir ve böylece ürünlerdeki indirimin gerçek olup olmadığının analizini yapabilir” dedi.

GÜNDE 15 MİLYON ÜRÜN

Tuna, ürün yorumlarını günlük analiz ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti: Günde yaklaşık 15 milyon ürün işliyoruz. Yorumlarda demografi kırılımı (cinsiyet, yaş, il, ilçe) verilen pazar yerlerinde ürünlerin talep gördüğü demografileri belirliyor ve daha sonra bu analizleri müşterilerimizin ürün listesi, resimleri, açıklamaları ve reklam kampanyalarında hedefleme yapabilmesi için sunuyoruz. Sosyal medyayı taramıyoruz ancak satışlar tarafından baktığımızda sosyal medyanın etkisini açık şekilde görebiliyoruz. Ücretsiz olarak kullanılabilen Top 1.000 yorum analizi bölümünde en çok yorum alan ürünleri incelediğinizde, bu ürünlerin influencer’lar tarafından sıklıkla ön plana çıkarılan ürünler olduğunu görebilirsiniz.”

e-Ticaret’teki büyümeye paralel olarak kullanıcı sayısını yılın ilk altı ayında 2020’nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 600 artırmayı başardıklarını dile getiren Tuna “2.500 abone, 7.000’den fazla ücretsiz entegrasyon kullanıcısı, 35.000 üyeli interaktif Facebook grubu, 150.000 ücretsiz kullanıcı ve 65.000’den fazla aboneli YouTube kanalı ile hizmet veriyoruz. Şu andaki aylık tekil ziyaretçi sayımız ise 130.000 bandında. Ziyaret sayısında pandemi öncesine göre yüzde 400’e yakın bir büyüme kaydetmiş durumdayız” diye konuştu.

Satıcılar, platformda altı farklı paketten kendilerine en uygun olanı kullanabiliyor. Fiyatlar ise yıllık 1275 TL ile 3185 TL arasında değişiyor. Entegrasyon ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

EN ÇOK PRIVATE LABEL ÜRÜNLER SATILIYOR

NeSatılır.com Kurucusu Yiğit Tuna, private label (kendi markanızı oluşturma) yöntemi ile yapılan satışlara dikkat çekerek “Bu tür ürünler en çok kârlılığa sahip ürünler. Arbitraj (al-sat) ya da dropshipping (stoksuz satış) modellerinde ürün başı kârlılık çok daha az. Bununla birlikte private label, al-sat yapmaya göre çok daha fazla efor ve sermaye gerektiriyor. Ayrıca NeSatılır.com olarak yurt dışında satış yapmak isteyenler için Türkiye’deki ürünlerin fiyatlarını birçok farklı ülke ile karşılaştırıyoruz” dedi.

e-Ticaret 5 trilyon dolara koşuyor Araştırma şirketi eMarketer tarafından hazırlanan Küresel e-Ticaret Güncellemesi 2021 raporuna göre, e-Ticaret 2020’de yüzde 27,6 büyüdü.