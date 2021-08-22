Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yatırım turuna TechOne Ventures ile birlikte melek yatırımcılardan Nevzat Aydın, Alp Saul, Galip Selçuk ve Kerim Kotan da katıldı. AloTech bu yatırım ile hâlihazırda 27 ülkeye ulaşan global operasyonlarını daha da büyüterek özellikle Kuzey Amerika pazarında güçlenmeyi hedefliyor. 2012 yılında Cenk Soyak ve İdris Avcı’nın kuruculuğunda beş kişilik bir ekiple faaliyetlerine başlayan, 2019 yılında Korhan Erçin’in de ortaklar arasına katıldığı AloTech, dünyanın farklı ülkelerinden hizmet veriyor.