Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple’nin güvenlik açığını bularak ünlülerin fotoğrafına ulaştığını ileri süren 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, bilgisayar teknolojilerine olan düşkünlüğü sayesinde kendisine önemli miktarda bir teklif geldiğini belirti. Çoban, geçtiğimiz Apple'ın sistem açıklarını fark ederek bu açıkları Apple'a bildirmiştim. Bunun üzerine bana para ödülü teklif edildi. Ben bu ödülü kabul etmemiştim. Aylar sonra yeni bir teklif geldi. Ve bu teklifi kabul ettim” dedi.

“ÜNLÜLERİN FOTOĞRAFLARINA ULAŞTIĞINI BELİRTMİŞTİ”

Hüseyin Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloude (bulut denilen depolama alanı) hesaplarına girerek, tüm fotoğraflarına ve uygulamalarına ulaştığını açıklamıştı. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçtiğini kaydeden Çoban, kendisine teklif edilen binlerce dolar ödülü az bularak kabul etmediğini açıklamıştı. Aylar sonra Apple'dan kendisine dönüş yapıldığını belirten 21 yaşındaki Çoban, Apple'dan gelen mesajda "Geç dönüşümüzden dolayı özür dileriz, teklifimizi kabul etmemenize üzüldük. Bulduğunuz açığı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde değerinin daha da yüksek olduğunu fark ettik. Eğer kabul ederseniz . ödüllendirileceksiniz." şeklinde mesaj aldığını bu ödülü kabul edeceğini söyledi.

Instagram'ın açığını buldular, 5 dolar ödül teklif edildi Sosyal medya platformu Instagram’da reklam açığı bulan iki lise öğrencisi sponsorlu reklamları herhangi bir kart bilgisi veya onay vermeden istedikleri miktarda reklam uygulayabildiklerini fark ettiler. Bu açığı Instagram’a ilettiklerinde 5 dolar ile ödüllendirileceklerini öğrendiler. Uygulamanın açığını daha önce bir çok kez bulan öğrenciler, ödül miktarından her seferinde bir sıfır atıldığını söylediler.

Apple'ın açığını buldu, 3 bin dolar ile ödüllendirildi Trabzon’da yaşayan lise öğrencisi Gürkan Cebeci, akıllı telefonun 'Siri' özelliğindeki bir açığı buldu. Teknoloji devinden olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen genç hatayı ispatlayınca 3 bin dolar ile ödüllendirildi.

Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını daha buldu Kahramanmaraş'ta, Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur" ve "teşekkür" listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz'ın "Safari View Controller" uygulamasında da saptadığı açık, güncellemeyle düzeltildi. Yiğit Can Yılmaz, "Apple'nin güvenlik takımı, yaptığı araştırmanın ardından sorunun düzeltilmesi için çalışmalara başladı ve dün gece bu açığı iOS 12.1.1 güncellemesiyle düzeltti. Bunla ilgili olarak Apple firmasının teşekkür listesine alındım" diye konuştu.