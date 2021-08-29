Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın en büyük beş kripto para borsasından biri olan Bybit iki milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip. Platformun 24 saatlik işlem hacmi ise ortalama 15,5 milyar doları buluyor. Bybit Kurucu Ortağı ve CEO’su Ben Zhou, Türkiye’de dünya standartlarında hizmet vereceklerini belirterek “Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin severek kullandığı ürün ve hizmetlerimizi Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kripto para birimlerine ilişkin hâlihazırda yaygınlaşmış olan farkındalık ve büyük ilgi de göz önünde bulundurulduğunda yerel kripto borsasına birinci sınıf likidite, sektör lideri güvenilirlik ve dünya standartlarında güvenlik sunacağımız yeni durağımız Türkiye olacak” dedi.

Tasarrufta ‘kripto’lar yükselişte ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Kripto paraya Kanada modeli önerisi Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı kripto para düzenlemesinin ekimde Meclis’e gelmesi beklenirken, yasanın içeriğine ilişkin tartışmalar sürüyor.