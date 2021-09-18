Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde yurt dışından gelen, özellikle iş teklifi, miras kaldı gibi konularla ilgili olan e-postalarda artış yaşanmaya başladı. Bu tür e- postalarla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük’ten uyarılar geldi.

“VATANDAŞLARIMIZI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Vatandaşların bu tür e-postalara karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Küçük, “Vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür gereksiz e-posta mesajlarına itibar edilmemesini, linklere tıklanılmamasını, para transferi yapılmamasını ve kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin kesinlikle gönderilmemesini öneriyoruz" dedi.

“TÜRKİYE SİBER SALDIRGANLARIN ODAĞINDA”

Türkiye’nin siber saldırıların odağında olduğunu belirten Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel ise, "Türkiye 'oltalama' ismi verilen dolandırıcılık yöntemi konusunda siber saldırganların odağında" diye konuştu.

ABD'de posta yoluyla kullanılan çok sayıda oy henüz seçim merkezlerine ulaşmadı ABD başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan oyların önemli bir bölümünün henüz seçim merkezlerine ulaşmadığı bildirildi.

'İnsanların kanını emiyorlar' e postası 11 tefeciyi tutuklattı Adana’da tefecilerin ağına düşen bir vatandaş isimsiz olarak “Adana’da tefeci şebekesi var insanların kanını emiyorlar, donlarına kadar alıyorlar” diyerek polise e-posta gönderince yapılan takip soncunda vatandaşa yüzde 20'ye varana kadar faizle para veren 12 zanlı yakalandı.

ABD'de Cumhuriyetçiler seçimlerde posta yoluyla oy kullanmanın uzatılmasına karşı ABD'nin Pennsylvania (PA) eyaletindeki Cumhuriyetçi vekiller, ABD Yüksek Mahkemesinden, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde postayla gönderilen oy pusulalarının sayımı için son tarihi uzatan eyalet mahkemesinin kararını askıya almasını talep etti.