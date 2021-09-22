Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim adamları, dünyanın geleceğini ciddi manada tehlike altına sokan iklim krizine yönelik çözüm arayışında. Bu doğrultuda dikkat çeken bir çalışmaya imza atan ABD'li bilim adamları, klimanın yerini alabilecek bir keşifte bulundu. Buna göre; "dünyanın en beyaz boyası" olarak ifade edilen boyanın, güneş ışığını yüzde 98,1 oranında yansıtabilme özelliği sayesinde, bulunduğu ortamı klimadan daha fazla serinlettebildiği görüldü.

"En beyaz boyanın" serinletici etkilerinin test edilme anı.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Purdue Üniversitesi'ndeki bilim adamları, dünyanın klima ihtiyacını ortadan kaldırabilecek bir buluşa imza attıklarını duyurdu. Açıklamada; dünyanın en beyaz boyasını geliştirdikleri ifade edildi. Aynı zamanda ortaya konulan buluşun, Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD'nin İndiana Eyaleti'nde buluna Purdue Üniversitesi'nde makine mühendisi profesörü olarak görev yapan Xiulin Ruan ve öğrencileri tarafından geliştirilen boya, "bugüne kadar meydana getirilmiş en beyaz boya" olarak rekorlar arasındaki yerini aldı.

"En beyaz boya" numune görseli.

7 YILLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Boyanın geliştirmesine götüren fikrin kaynağının iklim krizleri olduğunu belirten profesör Ruan, amacının, "küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olmak" olduğunu ifade etti. Profesör Xiulin Ruan, boyanın enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yedi yıl süren bir proje sonucunda tamamlandığını açıkladı.

KLİMADAN DAHA ÇOK SOĞUTUYOR

Beyaz boya, güneş ışığının yüzde 98,1'ini yansıttabilme özelliğini taşıyor. Böylelikle kızılötesi ısı yayılımının ortaya çıkmasıyla güneş ısısı daha az emilmiş oluyor. Bunun sonucunda, bu boya ile kaplanmış yüzey, herhangi bir güç tüketmeden çevre sıcaklığının altına soğuma yapıyor. Denemelerde yaklaşık 92 metrekarelik bir çatı alanını kaplamak için kullanılan "en beyaz boyanın", 10 kilovatlık bir soğutma gücünü ortaya çıkarabildiğinin tespit edildiği açıklandı.





İklim değişikliği sel olasılığını artırıyor Bilim insanları, iklim değişikliğinin selleri tetikleyen aşırı yağış olasılığını artırdığını ve emisyonların azaltılmaması durumunda bu tür yağışların daha yaygın hale geleceğini ortaya koydu.

İTÜ'lü profesörden uyarı: Karadeniz’in iklimi değişiyor İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, Karadeniz için uyarılarda bulundu.

2,4 trilyon dolarlık iklim faturası Yangın ve sellerle ilgili yüzlerce hasar ihbarı geldi. Başvuruların teminat tutarı 100 milyar TL’ye yaklaştı. Sigortacılar “2030’a kadar dünyada 1,5 derecelik bir küresel sıcaklık artışı ve 2,4 trilyon dolarlık ekonomik kayıp bekleniyor. Sektör yeni risklere odaklanmak zorunda” diyor.