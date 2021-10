Türkiye Gazetesi

Sosyal medya kullanıcıları şu sıralar aynı soruyu soruyor, WhatsApp, Instagram, Facebook neden açılmıyor, çöktü mü? Sosyal medya devlerine saatlerdir erişilemiyori kullanıcıları ise merak içerisinde peki son durum ne? İlk olarak Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sıkıntısı dikkat çekmişti. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar 'Server Error' sorunu ile karşılaştı. Hemen ardından Facebook ve İnstagram'da da erişim sağlanamadı ve budurum uzun zamandır sürüyor.



ERİŞİM SORUNU GLOBAL

Türkiye'den duruma ilişkin ilk açıklamayı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptı. Twitter'da bir paylaşım yapan Sayan, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.



WhatsApp, Facebook ve Instagram açılmıyor, Türkiye'den flaş çağrı! WhatsApp, Facebook ve Instagram açılmıyor, erişim sıkıntısı hala devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter üzerinden önemli bir çağrıda bulundu, işte son gelişmeler...



WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sorunu devam ediyor. Hem mobil hem de masaüstünde yaşanan sorun henüz çözülemedi. Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM VE FACEBOOK DA PEŞ PEŞE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

WhatsApp'ın yanı sıra popüler sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'da da erişim orunu yaşanıyor. Her iki uygulamanın da hem mobil hem de masaüstü sürümünde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram'ın açılışında 'Bu sayfaya ulaşılamıyor' ifadesi yer alıyor. Bu uygulamalara erişimin ne zaman açılacağı hakkında bir bilgi ise henüz yok.



Facebook'tan açıklama: ''Bazı kişilerin Facebook uygulamasına erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.''

Instagram'dan açıklama: ''Instagram'da şu an zor zamanlar geçiriyor ve kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!''



FACEBOOK HİSSELERİ YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi. Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.