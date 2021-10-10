Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Oppo, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliğinin ürünü olan yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Free 2’yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu. Kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliğiyle donatılan Enco Free2, kullanıcının duyma hassasiyetini değerlendiren bir test uyguluyor. Kulaklık ayrıca üç mikrofonlu çağrıda gürültü engelleme, optimize edilmiş kullanım konforu ve 30 saate kadar sürebilen pil ömrü gibi özelliklerle birlikte geliyor. Oppo Enco Free2’nin Türkiye fiyatı 899 TL.

OPPO Band Sport kandaki oksijen değerini ölçüyor OPPO, akıllı saat modelinden sonra akıllı ürünler kategorisindeki bir diğer ürün olan OPPO Band Sport'u Türkiye’de satışa sundu.

OPPO, yerli modeli A74’ü tüketicilerle buluşturdu Çinli teknoloji devi Oppo, yerli modeli A74'ü Türkiye'de satışa sundu.