Türkiye Gazetesi

Dünya çapında 1.6 milyar kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME YÖNTEMİYLE KORUNUYORDU

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu.

DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

WhatsApp'ı 2014 yılında satın alan Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek.

TÜM KULLANICILARA AÇILACAK

Yani Google Drive'a ya da Apple iCloud'a yedeklenen görüşmeler de artık uçtan uca şifrelenecek. Güncelleme zaman içerinde tüm kullanıcılar açılacak.

4 FARKLI ŞEKİLDE KULLANILABİLECEK

WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu. Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcılar; 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecek.

SON GÖRÜLME TARHİNİZİ GÖREMEYECEKLER

'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp’da yeni dönem! Mesajlar sır gibi saklanacak Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların merakla beklediği özelliği yeni güncellemesi ile devreye soktu. WhatsApp’a gelen yeni özelliğe göre Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri sohbetler, WhatsApp şirketi dahil kimse tarafından görüntülenemeyecek.

WhatsApp’ın beklenen özelliği geldi: Mesajlara emojiyle tepki verilebilecek WhatsApp’ın test aşamasında olan mesajlara emojiyle tepki verme özelliği onaylanırsa WhatsApp’ın yeni sürümüyle herkesin kullanımına açılacak.

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