Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Research and Markets tarafından yayınlanan rapora göre küresel hediye pazarı 2020 yılında 25,8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Sektörün 2027’ye kadar 43,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Online hediye platformu Sosyopix ise 1,8 üyesiyle Türkiye pazarının en genç oyuncularından biri. Fotoğraf baskı ürünleri ile faaliyetlerine başlayan Sosyopix; çiçek, yenilebilir lezzetli hediyeler, deri ürünler, hediye kutuları, albümler, kanvas tablolar, magnetler, duvar dekorasyonu ve aksesuar kategorisinde kişiselleştirilebilir ürünler sunuyor. Bütün ürünlerin el işçiliği ile hazırlandığı belirten Sosyopix CEO’su Emre Abat “Ayrıca Sosyopix Flowers ile çiçek kategorisine hızlı bir giriş yaptık. Kısa süre önce de yenilebilir hediye kategorisine “Sosyopix Bakery” markamız ile yatırım yaptık. 12 farklı brownie ve cookie çeşidi ile yenilebilir hediyeler kategorisinde katkı maddesi içermeyen malzemelerle hazırlanan ürünler, bakery mutfağımızda işin ustası profesyonel aşçılar tarafından üretiliyor. Bakery kategorisinde İstanbul’dan verilen siparişlerde ürünleri aynı gün içinde teslim ediyoruz” dedi. Sosyopix’te kullanıcılarının yüzde 64’ünün kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Abat, en çok tercih edilen ürünleri ise pola kartlar, albümler, çerçeveler, Sosyopix Flowers, Sosyopix Bakery ve hediye kutuları olarak sıraladı.



Emre Abat, Sezgi Abat ve Erdem Gezer'in kurucusu olduğu Sosyopix dünyanın dört bir yanına hediye gönderiyor

YURT DIŞINDA FABRİKA KURACAK

Pandemi döneminde Sosyopix Operasyon Merkezinin kapasitesini dört kat artırdıklarını, ekibi de iki kat büyüttüklerini belirten Abat, dünyaya hediye gönderimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Abat “Yakın zamanda yurt dışında kendi üretim tesisimizi kurmak için hazırlıklara başladık. Yurt dışından en çok siparişi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Birleşik Arap Emîrliklerinden alıyoruz. Sosyopix’i birkaç kategoride düşünebiliriz, bunlardan ilki ve en popüleri Sosyopix Printing. Biz ürünlerimizi son iki yıldır, dünyanın dört bir tarafına Türkiye’den gönderiyoruz. Bunun dışında yakın zamanda Sosyopix Printing’i yurt dışında bir ülkeye taşımak üzerine de girişimlerimiz var” diye konuştu.

EN ÇOK GENÇLER TERCİH EDİYOR

En çok yılbaşında, doğum günlerinde ve anneler gününde hediye gönderildiğini anlatan Emre Abat “Kişiye özel hediye pazarında pazar penetrasyonumuz yüzde 58. Kullanıcılarımızın yüzde 60’ı 18-35 yaş arasında. Bunu daha da artırmak için ürün gamımız genişletiyoruz. Hem her yaşa ve kesime uygun hem de ayrı ayrı segmentlere uygun olacak ürün hazırlıkları yapıyoruz. Beş farklı kategoride 170 yeni ürün ile bu seneyi yüzde 90 büyüme yılı olarak tamamlamayı bekliyoruz. Hedefimiz en az 2,2 milyon kullanıcı” dedi.

Babalara daha az hediye alıyoruz Anneler Günü ile kıyaslandığında babalara daha az hediye alınırken hediye için ayrılan bütçe ise 100 ila 300 TL ile hemen hemen Anneler Günü ile aynı oldu.

Anneler günü hediyesi alırken mağdur olmayın Anneler Günü hediyelerinin ve bayram alışverişlerinin tam kapanma nedeniyle internetten yapılacağını belirten tüketici örgütleri ve bilişim uzmanları, tüketicilere, alışveriş yaparken mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.