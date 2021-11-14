Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vivo Y21s’in arka bölümünde 50 MP geniş açılı ana kamera, 2 MP Makro kamera ve 2 MP Bokeh kamera bulunuyor. Önde ise yüz güzelliği algoritması ile desteklenmiş 8 MP, f/1,8 diyafram açıklığına geniş açılı bir kamera yer alıyor.



Vivo Y21s Türkiye'de satışa çıktı

Gücünü MediaTek - MT6769 sekiz çekirdekli işlemci ve 5.000 mAh (miliamper-saatlik) pilden alan telefon, 18 W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede Y21s daha yüksek görüntü kalitesi ile bir oyun canavarına dönüşüyor. 4 GB RAM’e sahip olan modelde üçlü kart yuvası sayesinde depolama alanı 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan telefonun fiyatı ise 3.500 lira.

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