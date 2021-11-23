Türkiye Gazetesi

Rolls-Royce firmasının tam elektrikli uçağı Spirit of Innovation (İnovasyon Ruhu) tamamen elektrikli olarak tasarlandı. Uçak saatte 623 km’lik hıza ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Firma, Spirit of Innovation uçağının daha evvel Siemens eAircraft destekli Ekstra 33* LE uçağının 2017’deki kırdığı rekordan 132 mil daha hızlı olduğunu açıkladı.



Spirit of Innovation (İnovasyon Ruhu) saatte 623 km’lik hıza ulaşarak yeni bir rekor kırdı.



Spirit of Innovation 3 bin metreye 202 saniyelik bir süre saniyede tırmanarak başka bir rekor daha kırdı.





Şirket yaptığı açıklamada COP26’daki eylem değişikliği gerekliliklerine dikkat çekerek iklim değişikliğini önlemek için, projelerinin oluşturulmasında toplumun hava, kara ve deniz yoluyla karbondan arındırmaya yönelik gerekli teknolojileri geliştirme hedeflerini desteklediklerini belirtti.



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