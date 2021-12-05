Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ericsson’ın yeni Mobilite Raporu, 2011’den bu yana 5,5 milyar akıllı telefon kullanıcısının aramıza katıldığını ortaya çıkardı. Söz konusu dönemde mobil veri trafiği de neredeyse 300 kat artış gösterdi. Yalnızca 2021 yılının üçüncü çeyreğinde oluşan mobil veri trafiği, 2011-2016 yılları arasında oluşan bütün mobil trafiğinden daha fazla oldu. 5G abone sayısının 2027 yılı sonunda 4,4 milyara ulaşacağı ve o dönemdeki tüm mobil aboneliklerin yarısına eşit olacağı tahmin ediliyor.

'Mobil veri trafiği 50 kattan fazla arttı' 2009'da mobil işletmecilerin toplam gelirinin yüzde 2,3'ü data hizmetlerinden elde edilirken, 2015 ilk çeyreğindeu oranın yüzde 30'a ulaştığını belirtildi.