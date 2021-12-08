Türkiye Gazetesi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türk asıllı bir ismin 2021 yılı astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını açıkladı. Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD’li asker bir ailenin çocuğu olarak Adana'daki İncirlik Askeri Üssü'nde doğan ve ABD'de kimya ve makine mühendisliği alanlarında eğitim gören 36 yaşındaki Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı.





Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Türk asıllı Deniz Burnham'ın 2021 astronot aday sınıfına katılmaya hak kazandığını duyurdu.



Pazartesi günü, Houston'da bulunan NASA Johnson Uzay Merkezi'ndeki Ellington Field'de adayların tanıtıldığı etkinlikte açıklama yapan Burnham, annesinden ilham aldığını belirterek, “Küçük bir kızken, annemin üniversiteden mezun olmasını izledim. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne atanmasını izledim. Bana büyük hayaller kurmayı ve bu yolda ilerlediğim zaman her şeyi başarabileceğimi öğretti. NASA astronotu olma hayalimden vazgeçmemem için bana ilham veren şey buydu” dedi.



Burnham’ın annesi Şahver Burnham ve babası Ed Burham'ın ABD Hava Kuvvetleri’nden albay rütbesiyle emekli olduğu biliniyor. Deniz Burnham, açık denizlerde yürütülen petrol sondaj operasyonlarında profesyonel liderlik deneyimi sayesinde ABD ordusunda teğmen rütbesiyle çalışmaya başladı. An itibariyle ABD Deniz Sistemleri Komutanlığı'nda (NAVSEA) görev yapan Burnham'ın, ayrıca NASA'da staj deneyiminin de bulunduğu belirtildi. Burnham'ın hobi olarak ise havacılık ile ilgilendiği biliniyor.



Burnham, NASA astronot adayı olarak ilk 2 yıllık eğitimine Ocak 2022'de başlayacak.



NASA yeni astronot adaylarını açıkladı: Adanalı Deniz de yer alıyor Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 bin adayın arasından seçilen ve uzay istasyonuna ve gelecekteki Ay görevlerine katılacak 10 yeni astronot adayını açıkladı. İki yıllık bir eğitim sonrası uzay görevlerine katılacak olan 10 kişilik ekinin içerisinde Adana doğumlu ABD’li asker Deniz Burnham da yer aldı.

İstanbul metrosundaki astronot merak uyandırdı İstanbul metrosunda astronot kıyafetiyle yolculuk yapan bir vatandaş, görenlerin şaşkın bakışları altında şehir turu attı.