Türkiye Gazetesi

Twitter’ın CEO'su Jack Dorsay, görevini bırakmıştı. Onun yerine ise Hindistanlı Parag Agrawal getirilmişti. Yapılan bu değişikliğin ardından şirket hızlı bir dönüşüm içerisine girdi. Hızlı adımlarla yeni güncellemeler getiren Twitter, dev bir adım atarak video akış özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu.

VİDEO AKIŞ ÖZELLİĞİNİ GETİRDİLER

Agrawal'ın yeni görevinden birkaç gün sonra şirket dev bir güncellemeyi teste aldı. Twitter, TikTok benzeri bir video akışı Hindistan'da kullanıma sundu. Böylece sosyal medya platformlarındaki TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçramış oldu.

KEŞFET SEKMESİNDE YER ALACAK

TikTok'un video akışı Instagram'da Reels Youtube'da ise Shorts'u ortaya çıkarmıştı. Yeni özellik Keşfet sekmesinde yer alacak. Aşağıya doğru akan videolar görülecek. Twitter kullanıcısının burayı nasıl kullanacağı merak konusu.

Twitter metin odaklı bir platform, sosyal medya kullanım trendi ise videoya doğru kayıyor.

SINIRLI ÇÖZÜM GETİRİLDİ

Mikroblogging sitesi Twitter'da uzun süredir devam eden kaybolan tweetler sorununa sınırlı çözüm geldi. Android, iOS ve masaüstü sürümde görülen kaybolan tweet'ler problemi birçok kullanıcıyı etkiliyordu.

IOS’DA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Daha önce web sürümü için bu sorun çözülmüştü ancak problem iOS ve Android tarafında devam ediyordu. Twitter'dan yapılan son açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak. Geriye sadece Android kullanıcıları kaldı. Aylardır devam eden bu sorunun yakın zamanda Android'de de çözülmesi bekleniyor.

Twitter'ın da başına Hindistanlı Agrawal getirildi! Devlerin CEO’ları onların elinde Twitter'ın başına Hindistan'da büyüyüp eğitim almış Parag Agrawal getirildi. Elon Musk gibi sektörün devleri Hindistan'ın yetiştirdiği yeteneklerin hakimiyetine dair paylaşım yapmakta gecikmedi.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa etti Twitter CEO'su Jack Dorsey’in görevinden istifa ettiği açıklandı.

Twitter kaybolan tweet'ler için harekete geçti: Yeni özellik geliyor Twitter kullanıcıları uzun bir süredir kaybolan tweet sorunu yaşıyordu. Daha önce masaüstü sürümünde yaşanan sorun çözülürken iOS ve Android tarafında devam ediyordu. Şirketten yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak.