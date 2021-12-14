Türkiye Gazetesi

ABD’deki Stanford Üniversitesinin Patoloji Profesörlerinden Dr. Garry Nolan, UFO’larla karşılaştığını iddia eden pilotların beyinlerini inceledi. Garry Nolan, çarpıcı bulguları ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) sundu. Bir süredir yayınlanması beklenen rapor ABD'de büyük ses getirdi.

Prof. Dr. Garry Nolan, 300 küsur araştırma ile Stanford Üniversitenin en iyi 25 araştırmacısından biri olarak öne çıkıyor. Ancak medyada Nolan, 2003 yılında yayınladığı bir YouTube videosu ile biliniyor. Videoda, daha sonra "Atacama Uzaylısı" olarak isimlendirilen bir iskelet kalıntısını tanıttı.

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ATACAMA UZAYLISI VİDEOSUYLA TANINDI

İnsanlık uzun yıllardır diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığını merak ediyor. Ancak 2003 yılında bu konuda dünyayı sarsan bir gelişme yaşandı. Şili’nin Atacama Çölü’nde terk edilmiş bir maden kasabasında insansı iskelet bulundu. 15 santimetrelik iskeletin kalıntıları İspanya'daki özel bir koleksiyoncuya satıldı. Yıllarca iskeletin bir uzaylıya ait olduğu iddia edildi.

İnsansı iskeleti inceleyen Prof. Dr. Nolan, iskeletin bir uzaylıya ait olmadığını ve bir kız bebeğe ait olduğunu açıkladı. Bu olayın ardından Nolan özellikle ABD’de büyük bir üne kavuştu. Bu arada, ünlü patoloji profesörü son 10 yıldır UFO’lar hakkında onlarca çalışma yaptı.

Kısa süre önce Nolan yeni bir araştırmaya daha girişti. CIA’in talebi üzerine Prof. Dr. Nolan’ın liderlik ettiği bir ekip, UFO raporu hazırladı. İstihbarat teşkilatına sunulan raporda UFO’larla karşılaştığını iddia eden pilotların beyin MR’ları ve analiz sonuçları bulunuyor.

BEYİNLERDE BÜYÜK HASAR OLUŞMUŞ

Garry Nolan, 100 kişinin beyin MR’ını çekerek bunları inceledi. Söz konusu MR görüntülerinde pilotların beyinlerinde ciddi hasar oluştuğu görüldü. Konu hakkında açıklama yapan Nolan, bazı pilotların beyinlerinde büyük beyaz lekeler gördüğünü söyledi. Bu büyük beyaz lekelerin ne olduğunu da açıklayan profesör, bağışıklık sistemi tarafından beyne gönderilen ölü dokular olduğunu belirtti.

Garry Nolan, yaptığı açıklamada, “Bu pilotlardan bazıları garip sesler duyduğunu söylemiş ve hastalanmış. Bir kısmı uzaylıları gördüğünü iddia etti ve bu yüzden hasta olduğunu söyledi.” dedi. Araştırma ekibi, bu kişilerin fazla nöron bağlantısı nedeniyle sorunlar yaşadığını belirtti. Nolan, UFO’larla karşılaştığını iddia eden pilotların dörtte birinin bu lekeler nedeniyle öldüğünü açıkladı.

ABD UFO belgelerini kamuya açtı Amatör tarihçi John Greenewald, ABD'nin UFO'larla ilgili gizliliği kaldırılmış bilgileri yayınlaması için 20 yıla yakın süre uğraştı.