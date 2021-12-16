Türkiye Gazetesi

Güney Yarım Küre'de yer alan Antarktika'da küresel ısınma nedeniyle büyük değişiklikler yaşanıyor. Kıtada bulunan "Thwaites Buzulu" hakkındaki yeni çalışmalar korkutucu bulguları ortaya koydu. ABD ve Birleşik Krallık araştırmacıları bir araya gelerek buzul üzerinde yeni çalışmalar yaptı. Bilim ekibi, buzulun çok hızlı bir şekilde eridiğini ve her yıl okyanusa 50 milyar ton buz bıraktığını belirtti.

“Kıyamet Buzulu” olarak da adlandırılan buzul, henüz deniz seviyesini çok fazla yükseltemeyecek durumda. Ancak buzul tamamen erirse okyanusların seviyesini 65 cm kadar yükseltebilecek potansiyele sahip. Böyle bir "kıyamet” senaryosunun yüzyıllar boyunca gerçekleşmesi pek olası görünmese de araştırmacılar, Thwaites Buzulu’nun artık küresel ısınmaya daha hızlı yanıt verdiğini söylüyor.

KIYAMET BUZULU İNGİLTERE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Uluslararası Thwaites Buzulu İşbirliği'nin (ITGC) ABD baş koordinatörü buzulbilimci Prof. Dr. Ted Scambos, çalışma hakkında konuştu. BBC News'e demeç veren Scambos, "Muhtemelen on yıldan kısa bir süre içinde buzulun önünde dramatik bir değişiklik olacak. Hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış çalışmalar buna işaret ediyor. Bu, Thwaites'in hızını artıracak ve buzulun tehlikeli kısmını etkili bir şekilde genişletecek." dedi.

Foto: BBC News

Thwaites Buzulu’nun en dikkat çeken özelliği büyüklüğü. Çünkü 120 bin km çapıyla Büyük Britanya’ya eşdeğer devasa bir boyuta sahip. Üstelik son 30 yılda erime hızı iki kat arttı. Bununla birlikte, araştırma ekibi buzulun neden hızla eridiğini de keşfetti. Araştırmalara göre, ılık okyanus suları Thwaites'in yüzen kısmının altına girerek buzulun erimesine yol açıyor.

Thwaites Buzulu ile ilgili en araştırmalar, New Orleans'taki Amerikan Jeofizik Birliği Sonbahar Toplantısında sunuldu.

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