Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir yıl önce ABD başkanlık konutu Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump, o tarihten bu yana ilk halka açık girişimini tanıttı. “Melania's Vision” adlı bir NFT eseri, SOL kripto para birimi ile satışa çıktı. Dijital sanat eseri, 31 Aralık’a kadar satış listesinde yer alacak.

Trump’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, NFT eseri Fransız moda sanatçısı Marc-Antoine Coulon tarafından yapıldı. Melania Trump’ın gözlerini tasvir eden suluboya resminin yanı sıra eski First Lady’nin bir ses kaydı da bulunuyor.

Bu arada, açıklamaya göre "Melania's Vision" eseri 1 SOL (yaklaşık 150 dolar veya 2 bin 500 TL) karşılığında satışa çıktı.

NFT GELİRİNİ ÇOCUKLARA HARCAYACAK

ABD’deki eleştirmenlere göre, ABD’nin sayılı zenginlerinden Trump ailesinin amacı kendilerini gündemde tutmaya devam etmek. Bununla birlikte, Melania Trump’ın NFT'lerinden elde edilen gelir, koruyucu aile sistemindeki çocuklar için harcanacak. Ayrıca Trump, ilerleyen zamanlar yeni NFT'ler de ekleyecek ve düzenli olarak yeni eserlerini satışa çıkaracak.

Melania Trump, Twitter'dan bir açıklama yaparak, “Sanata olan tutkumu somutlaştıran ve 'Be Best' girişimim aracılığıyla çocuklara yönelik devam eden bağlılığımı destekleyecek yeni NFT çalışmamı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu yeni teknoloji tabanlı platform aracılığıyla çocuklara, başarılı olmaları için programlama ve yazılım geliştirme dahil olmak üzere bilgisayar bilimi becerileri sağlayacağız." dedi.

MESSI DE NFT PİYASASINA ADIM ATTI

Bu yılın başlarında Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Jamaikalı atlet Usain Bolt ve Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady kendi NFT koleksiyonlarını piyasaya sürdü. Şarkıcı Justin Bieber ve K-pop grubu BTS de NFT piyasasına adım attı.

Dijital defter blok zincirinde depolanan NFT’ler, dijital varlıkların benzersiz olduğu fikrini taşıyarak kişilere dijital bir sanat eseri üzerinde sahiplik hakkı vermekte. Yani sanal ortamdaki bu sanat eserleri kripto paralar ile satın alınabiliyor. NFT eserleri daha çok resim olarak bilinse de aslında şarkılar, videolar, ses kayıtları da NFT olabiliyor.

Hisler sanat eserine dönüşüyor Dijitalleşme, yapay zekâ, makine öğrenimi... Artık hayatımıza her geçen gün daha fazla giren bu mefhumlar sanata ilham kaynağı oldu ve bir sergi ortaya çıktı. “Yarının Dünyasına İvmeyle” sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Modern sanat eseri diye müzede boş tablo sergilediler Danimarka'da Jens Haaning isimli sanatçı bir müzede yaptığı sergide, modern sanat adı altında boş tablolar sergiledi.