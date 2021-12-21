Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon satışlarında adeta bir patlama yaşayan Xiaomi, bir açıklama yaparak Xiaomi 12 serisini 28 Aralık Salı günü tanıtacağını duyurdu. Ancak şirketin tasarladığı tanıtım afişinde Xiaomi 12 ile Xiaomi 12 Pro'nun tasarımı belli oldu.

Dikkat çeken tanıtım afişini yaptığı sızıntılarla tanınan Ice Universe Twitter hesabı paylaştı. Afişleri incelediğimizde farklı boyutlara sahip iki modelin bulunduğunu görüyoruz. Yani Xiaomi 12 ile Xiaomi 12 Pro arasındaki en belirgin fark ekran tarafında olacak. Ancak RAM, kamera, pil kapasitesi gibi özelliklerin nasıl olacağı henüz kesin olarak bilinmiyor.

XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi hayranlarının uzun süredir merakla beklediği cihazların bazı özellikleri de belli oldu. Buna göre, cihazların Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle piyasaya sürülmesi gündemde. Ancak bütün modellerin mi yoksa sadece Pro modelin mi bu işlemciye sahip olacağı netlik kazanmadı.

Ayrıca Xiaomi 12’nin teknik özellikleri hakkındaki bazı söylentilere göre cihaz, 120 Hz tazeleme hızına sahip LTPO ekranla, 50 Megapiksellik ana kamerayla, 120 watt hızlı şarjla ve Android 12 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek.

Bu arada, önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte Xiaomi'nin yeni işletim sistemi arayüzü MIUI 13 de tanıtılacak. MIUI 13'ün Android 11 ve Android 12 temelli iki versiyonu olacak.

Xiaomi 12 için ilk resmi açıklama geldi: Tanıtım tarihi netleşti Merakla beklenen Xiaomi 12 serisi için resmi açıklama sonunda geldi. Teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefon modellerini önümüzdeki hafta resmen tanıtacak.

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