Türkiye Gazetesi

Güneş’in derinliklerindeki nükleer füzyon sürecine benzer bir reaksiyon oluşturmak ve sonsuz enerji kaynağı oluşturmak için çalışan Çin, 2020’de reaktörü aktif etti. Çinli bilim adamları, medyada sıklıkla 'yapay güneş' diye nitelenen ünlü nükleer reaktörün, son deneyde rekor kırdığını duyurdu.

Çin’de geliştirilen bu teknoloji, son testlerde Güneş’ten beş kat daha fazla sıcaklık üretmeyi başardı ve 70 milyon derecede 17 dakika 36 saniye boyunca çalıştı. EAST veya HL-2M Tokamak diye de anılan deneylerin nihai hedefi, Güneş’teki nükleer füzyon sürecini taklit ederek sabit ve temiz enerji üretmek.

Bilim adamları, Güneş’te gerçekleşen nükleer füzyon ortamının aynısını dünyada da kurarak sınırsız enerji elde etmenin peşinde.

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun güneş kalkanını açtı NASA bilim insanlarının geliştirdiği James Webb Uzay Teleskobu, fırlatılışının ardından uzaydaki yolculuğuna devam ediyor. Yolculuğunun 1 ay, en iyi görüntüleri çekmesinin ise 6 ay sürmesi beklenen teleskop, kritik bir eşiği atlattı.

Mars'ı dünyalaştırmak için Güneş'i kalkanla engellemek istiyorlar ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) baş bilim insanı Jim Green, Mars için Güneş kalkanı projesini anlattı. Green, yüksek enerjili Güneş parçacıklarından korumak için Mars'ın manyetik kalkanla kaplanması gerektiğini açıkladı.