Türkiye Gazetesi

Milyarder girişimci Jeff Bezos tarafından kurulan e-ticaret ve teknoloji devi Amazon, NASA ve F-35 üreticisi Lockheed Martin ile birlikte bir projeye imza atıyor. Teknoloji şirketi, sesli asistanı Alexa'yı NASA'nın Artemis I isimli Ay keşif görevine entegre edecek. Alexa, uzaydan mühendislerin görev hakkındaki sorularını yanıtlayacak.

Artemis Ay programının parçası olarak 12 Mart 2022'de insansız Artemis I görevi başlatılacak. Bu görevde yer alacak Alexa da görevde önemli bir rol üstlenecek.

UZAY ARACININ CİHAZLARINI KONTROL EDECEK

NASA ve Amazon'un açıklamalarına göre, Alexa sesli asistanı mühendisler uzaktan kontrol edecek. Bununla birlikte, Alexa, uzay aracı Orion'un gerçek zamanlı telemetri verilerine erişerek, “Alexa, Orion ne kadar hızlı seyahat ediyor?” gibi sorulara yanıt verecek.

Göreve ilişkin soruları yanıtlamanın yanı sıra Alexa, uzay aracının cihazlarına da erişmeye çalışacak. Sesli asistan, kabin içi aydınlatma ve sıcaklığı kontrol edecek. Bununla birlikte, mühendislerin Alexa ile nihai amacı Ay ve Dünya arasındaki iletişimi hızlandırmak. Bunun için NASA ve Amazon mühendisleri, Alexa'nın apay zekasını Orion'daki yerel işleme ile birleştiriyor.

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun güneş kalkanını açtı NASA bilim insanlarının geliştirdiği James Webb Uzay Teleskobu, fırlatılışının ardından uzaydaki yolculuğuna devam ediyor. Yolculuğunun 1 ay, en iyi görüntüleri çekmesinin ise 6 ay sürmesi beklenen teleskop, kritik bir eşiği atlattı.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu'nun ömrü iki katına çıktı NASA liderliğindeki uzay ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu devasa James Webb Uzay Teleskobu’nu fırlattı. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatılan teleskop, NASA’nın efsanevi Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak.