Türkiye Gazetesi

Metaverse denilen kurgusal evren her geçen gün insan hayatında daha fazla yer kaplıyor. İnsanlar artık sanal seyahat yapıyor, sanal arsa ve mallar satın alıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da lüks kıyafet mağazası Selfridges de sadece dijital formda kıyafet satıyor. Firma, bu konuda dünyada ilk olduğunu iddia ediyor.

FİYATLAR 2 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Selfridges, efsanevi İspanyol tasarım şirketi Paco Rabanne’ye ait 1960’ların "giyilemez" koleksiyonunu non-fungible token (NFT) denilen Benzersiz Dijital Varlıklar şeklinde satıyor. Ürünlerin 2.000 sterlinden (37.000 TL) başlayan fiyatları bazı ürünlerde 100.000 sterline (yaklaşık 2.000.000 TL) kadar çıkıyor.

Alıcılara kıyafetin kendisi değil, onları temsilen dijital bir sertifika veriliyor.

Metaverse âlemindeki alımların 4'te 1'i Türklerden Dünyanın sanal haritasından arsaların satışa sunulduğu ortama en büyük ilgiyi Türkler gösteriyor. Uzmanlar uyarıyor: Sistem ne kadar sağlıklı, bilen yok. Aynı arsayı başkalarına da satabilirler. Büyük paralar bağlayan, ciddi mağduriyet yaşayabilir.

Metaverse etkisi: 2030'da hayat 'sanal' yaşanacak Metaverse etkisi ile gelecekte insanları nelerin beklediğine dair tahminlerde bulunan uzmanlar, 2030'da hayatın 'sanal' yaşanacağına vurgu yaptılar. Uzman isimler, isteyenlerin jaguar olarak yağmur ormanlarında bile dolaşabileceğini belirterek insanları sınırlayan tek şeyin 'hayalleri' olacağını belirttiler.